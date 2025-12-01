Петербургские депутаты хотят защитить памятники от птичьего помета

В Законодательном собрании Петербурга создадут рабочую группу, которая займется возможностью ограничения кормления птиц в центральных районах города. В первую очередь деятельность парламентариев направлена на голубей и чаек, которые оставляют следы своей жизнедеятельности на памятниках и других объектах, представляющих культурную ценность.

Решение о создании рабочей группы приняли 1 декабря члены постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды, возглавляемой депутатом Александром Ходоском. Как рассказал ЗАКС.Ру парламентарий, новый совещательный орган должен будет изучить практики других регионов, направленные на поддержание внешнего вида города и ограничение подкормки пернатых. Среди таких мер, например, установка информационных табличек с призывом не кормить голубей, воробьев и других птиц. Впрочем, в Заксобрании не исключают возможности введения штрафов для граждан.

– Запретить голубям и другим птицам пачкать памятники, наверное, будет сложно. Мы понимаем, что это почти невозможно, такой практики даже в масштабах планеты нет. У других регионов прописан штраф: три тысячи, пять тысяч рублей. Я понимаю, что федеральное законодательство тут, к сожалению, бессильно и штраф может регламентировать закон на уровне региона, но это для меня тоже загадка. Конечно, можно попытаться отрегулировать какими-нибудь правилами благоустройства, но там штраф не пропишешь, – отметил Ходосок.

Сама тема борьбы с результатами жизнедеятельности городских птиц на культурных объектах Петербурга может показаться гражданам спорной, признает депутат. При этом Ходосок подчеркивает, что проблема действительно есть. Птицы, которых в черте города насчитывается несколько видов, уже адаптировались к городской среде. Коммунальным службам, в свою очередь, приходится регулярно тратить средства на очистку памятников. Кроме того, сложности другого рода возникают при необходимости очистить исторический фасад. Для работ на таких объектах обычно требуется согласование профильных ведомств.

– Общество расколется на две составляющие. Одни скажут, что это бред, что депутатам делать нечего. Другие понимают, что это не очень правильно [следы жизнедеятельности на памятниках]. <...> Вопрос довольно щепетильный. Эту работу надо в комплексе проводить, чтобы не было помешательства. Мы, с одной стороны, детям в школах прививаем любовь к природе, птицам, кормушки делаем, с другой стороной говорим, что этого делать нельзя. Надо аккуратно просмотреть варианты, чтобы найти золотую середину, – сказал парламентарий.

Ходосок отметил, что скептически относится к возможности ввести административную ответственность за кормление голубей, поскольку сомневается, хватит ли у города ресурсов следить за соблюдением подобных ограничений.

Идея проработать вопрос о введении ограничений на подкормку птиц возникла еще в октябре этого года. Тогда на имя председателя парламента Александра Бельского поступило обращение от директора Государственного музея городской скульптуры Владимира Тимофеева с соответствующим предложением. Птичий помет не только влияет на визуальную составляющую памятников, но и негативно сказывается непосредственно на материалах, из которых они изготовлены. Продукты жизнедеятельности птиц содержат различные едкие вещества, которые могут разъедать металл и другие материалы.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру