Четырбок выступил перед Госдумой с докладом о поправках в закон о детях-сиротах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок 2 декабря представил в Государственной думе законопроект о внесении поправки в федеральный закон о мерах социальной поддержки детей-сирот в части корректировки терминологии. Инициативой предлагается заменить определение "умственно отсталый" на "нарушение интеллекта". Законопроект разработали парламенты Петербурга и Вологодской области.

"Проектом закона предлагается скорректировать терминологию, используемую в отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно с особенности ментального развития, синхронизировав с федеральным законом об образовании в Российской Федерации, заменив формулировку "умственная отсталость" на "нарушение интеллекта", - рассказал Четырбок на трибуне Госдуме.

Как считает авторы законопроекта, термин "умственно отсталый" - некорректен с точки зрения психологии и педагогики, а его применение ограничивает детей в социализации в современном обществе. Он считается оскорбительным, отмечается в пояснительной записке. Документ поддержан единогласно. В июле 2024 года Госдума исключила из федерального закона об образовании термин "умственно отсталый", заменив его на "нарушение интеллекта".

Четырбок в своих социальных сетях отметил, что это уже пятый получивший поддержку Госдумы проект закона, разработанный петербургскими депутатами. Ранее Госдума утвердила поправки ЗакСа Петербурга к федеральному закону о комплексном развитии территорий.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.РУ