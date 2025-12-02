ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о штрафах за буллинг в школах и интернете

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме разработали законопроект о введении административной ответственности за буллинг и кибербуллинг, сообщил 2 декабря ТАСС со ссылкой на документ. За травлю предлагается штрафовать граждан на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 100 до 200 тысяч рублей, юридических лиц – от 100 до 500 тысяч рублей. Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, чаще всего жертвами травли становятся дети – в школах и в интернете. Политик отметил, что причины унижений могут быть разными – хобби, внешность или отличная от других точка зрения.

"Дети боятся просить о помощи, ведь в 89% случаев нападки исходят от других учеников – одноклассников или ребят постарше. Неутешительные цифры и по кибербуллингу: 75% детей стали жертвами травли в сети, при этом за год этот показатель вырос на 15%", – рассказал Слуцкий.

Ранее глава фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Павел Крупник предложил ввести обязательное наличие психолога в российских школах. Сейчас вопрос о наличии психолога в образовательных учреждениях решает сама школа. По мнению Крупника, детям необходим соответствующий специалист из-за возросшей информационной нагрузки, проблем с самооценкой, давления со стороны сверстников и семейных конфликтов.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру