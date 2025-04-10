Крупник призвал ввести обязательную должность психолога в школах

Лидер фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник предложил сделать обязательным наличие ставок психологов в школах, сообщила 10 апреля "Парламентская газета". С такой инициативой депутат обратился к министру просвещения Сергею Кравцову.

"Прошу Вас изучить возможность внесения изменений в действующую правовую регулирующую базу соответствующих поправок, внедряющих должность штатного психолога как обязательную штатную единицу", — цитирует издание письмо Крупника к Кравцову.

На данный момент вопрос о наличии системы психологических служб принимает сама школа. По мнению Крупника, ее нужно сделать обязательной в образовательных учреждениях из-за растущего количества случаев насилия в школах. В обращении он отмечает, что, по оценкам специалистов, пик буллинга "молодеет" - теперь с травлей сталкиваются не только подростки, но и ученики младшей школы и даже дошкольники. В качестве причин сложившейся ситуации Крупник называет информационную нагрузку, проблемы с самооценкой, давление сверстников и семейные конфликты. Депутат считает, что своевременная психологическая помощь сможет предотвратить распространение подобной тенденции.

При этом единоросс отмечает, что для эффективной помощи детям необходимо снизить нагрузку на педагогов-психологов, причем для коррекционных школ это необходимо сделать кратно. На данный момент на одного специалиста должно приходиться 200 воспитанников детских садов, 300 учеников школ или 500 студентов вузов.

Предложение Крупника уже поддержала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. При этом в Минпросвещении заявили, что согласны с инициативой петербургского депутата, но подчеркнули, что соответствующие нормы уже предусмотрены на федеральном уровне. Например, с 1 марта 2025 года в стране действует типовой порядок оказания психологической помощи – дети и родители могут обратиться за ней не только по месту обучения, но и в специальных региональных центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В Петербурге насчитывается 15 таких заведений, подчеркнули в министерстве.

Ведомство также подчеркнуло, что проводит работу по профилактике школьных конфликтов. Сергей Кравцов называл это особым направлением работы. По его мнению, профилактическая работа позволяет не только реагировать на эпизоды противоправного поведения, но и предотвращать их. В частности, в качестве инструмента была разработана специальная памятка, где разъясняется, каким образом проявляется буллинг, какая ответственность может грозить за него, как пресекать подобные проявления и куда обращаться в случае критической ситуации.

Напомним, что в начале февраля о разработке законопроекта о профилактике травли среди детей рассказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. В качестве меры ответственности для заядлых агрессоров предлагается ввести возможность перевода в спецучреждения или на домашнюю форму обучения.

В Петербурге вопросы травли также затрагивала детский омбудсмен Анна Митянина во время выступления с ежегодным докладом о своей работе за 2024 год перед депутатами Заксобрания. По ее словам, проблема травли в школах становится все острее, именно с этим вопросом петербуржцы чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам ребенка. Митянина так же, как и Крупник, подчеркнула, что пик буллинга сдвинулся на период начальной школы и даже дошкольный возраст.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру