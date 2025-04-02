"Наши дети изменились": Митянина рассказала о новых вызовах в защите детей

Фото Михаила Масленникова / ЗАКС.Ру

Через неделю после своего переизбрания на новый срок, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина 2 апреля выступила с ежегодным докладом о своей работе в 2024 году перед депутатами Законодательного собрания. О чем рассказала Митянина - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Свое выступление с трибуны Мариинского дворца Анна Митянина, которая будет занимать должность уполномоченного по правам ребенка еще пять лет, решила начать с цитаты Джона Толкина. Выбор она никак не объяснила.

- "Мы не выбираем времена, мы можем лишь решать, как жить во времена, которые выбрали для нас" - эта мысль особенно актуальна именно сейчас, когда мы сталкиваемся со множеством вызовов, которые, в том числе, касаются защиты детства и укрепления семейных ценностей, - начала свое выступление омбудсмен.

Буллинг и жестокость детей

За 2024 год аппарат уполномоченного рассмотрел более 2 тысяч обращений и провел более 600 приемов. Основные проблемы из года в год не меняются. Одна из острых - школьные конфликты. Дети, рассказала уполномоченная, становятся более жестокими. По ее мнению, интернет в этом играет "не последнюю роль". Она привела ряд происшествий, произошедших в образовательных учреждениях. Также упомянула инцидент в школе Московского района, где трое учеников надругались над одноклассником, снимая происходящее на видео.

- Эксперты отмечают, что проблема буллинга становится все острее. Возраст жестокости у детей снижается, а прилюдное унижение переходит в тренд. Если раньше пик буллинга приходился на подростковый возраст, то сейчас он передвинулся на начальную школу и дошкольников, - заявила Митянина.

В результате наблюдений коллеги Митяниной пришли к выводу, что сейчас детям не оказывается психологическая помощь в достаточной мере. Такой запрос появился после начала специальной военной операции. Омбудсмен отметила, что в помощи нуждаются не только дети из семей мобилизованных, или вернувшихся из зоны спецоперации, а "вообще для всех".

- Наши дети изменились, они сильно отличаются от нас в их возрасте: информационная нагрузка, проблемы с самооценкой, внутренние переживания, давление сверстников, семейные конфликты. Все эти факторы негативно сказываются на состоянии ребенка, приводят к тревожности, раздражительности, - добавила Митянина.

Она подчеркнула, что сейчас спрос на услуги психологов находится на пике, а отрасль испытывает острую нехватку таких специалистов. Митянина призвала собравшихся депутатов принять закон о предоставлении психологической помощи и напомнила, что годом ранее предлагала депутатскому корпусу ряд инициатив, однако они так и не были рассмотрены.

Интерактив

Из года в год выступление Митяниной в Заксобрании сопровождается наглядными материалами. Годом ранее, например, запоминающимся моментом доклада чиновницы стала демонстрация абсурдного ролика про "Скибиди-туалет", популярного в то время у школьников, в качестве примера спорного контента. Видеозапись с заседания обсуждали многие городские и федеральные СМИ. Сегодня омбудсмен подготовила для депутатов тест на цифровую зависимость. На одном из слайдов был скриншот эфира канала "Россия 1", на котором был приведен список симптомов, как выразились авторы слайда, "цифрового аутизма". Корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось найти такое явление в международной классификации болезней (МКБ). Итак, признаками цифровой зависимости, согласно презентации Митяниной, являются следующие поведенческие привычки: "Проснулся и сразу в телефон", "Фантомные вибрации — когда кажется, что телефон звонит", "Невозможно сходить в туалет без телефона", "Трапеза с телефоном вместо беседы", "Паника при мысли о севшей батарее", "Паника при забытом дома телефоне".

- Если у вас, уважаемые взрослые, есть два или три перечисленных пункта - очень велика вероятность, что вы попали в ловушку Сети. Попали? - поинтересовалась Митянина.

Такой интерактив стал подводкой к традиционной для Митяниной темы - информационная безопасность и зависимость от гаджетов. Уполномоченный в этот момент будто попыталась, как в кино, разрушить четвертую стену, и вскользь описала, как воспринимает публикации о ее выступлениях.

- Я перехожу к теме, от которой триггерит все средства массовой информации после моих докладов. Информационная безопасность детства. После неоднозначной реакции на мой пример, как в негативном ключе искусственным интеллектом может быть подан самый безобидный детский сюжет, я поняла, что мне заниматься этим вопросом нужно публично, - заявила Митянина.

Напомним, год назад Митянина в качестве примера дезинформации упомянула один из отечественных голосовых помощников, который на вопрос о происхождении героини мультфильма "Маша и медведь" выдавал жуткую конспирологическую теорию. ЗАКС.Ру рассказывал об этом случае.

Говоря о безопасности детей, Митянина рассказала о мошенниках, которые пытаются выманить у детей родительские накопление, либо вовлекают в террористические планы. Также она упрекнула СМИ (без указания конкретных изданий) в публикации контента, связанного с детьми. Митянина напомнила, что закон запрещает раскрывать персональные данные пострадавших детей. Вред, по мнению омбудсмена, наносят не только детальные описания трагических инцидентов, но и комментарии читателей. Она привела некоторую подборку заголовков городских изданий, которые рассказывали о различных инцидентах.

- У меня достигнута договоренность с руководством управления Роскомнадзора о заключении соглашения о взаимодействии. На основании этого документа по наиболее выдающимся случаям, которые нарушают статью закона, я буду готовить обращения в ведомства для проведения проверки и привлечения нарушителей к ответственности, - пригрозила Митянина.

Депутатские привычки

После заседания депутаты начали обсуждать, насколько они зависимы от телефона. Сошлись во мнении, что сейчас без смартфона никуда не деться из-за необходимости быть в постоянном контакте с коллегами, близкими, членами семьи.

- У меня нет страха, что у меня сядет батарейка, у меня есть страх, что я потеряю телефон, потому что в этом телефоне вся моя жизнь, - признается лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник. - В этом плане есть проблематика. На четыре пункта я попался. Нон-стоп идут сообщения по работе. Двое детей в Москве учатся, супруга. Мама болеет. Я не могу без телефона. Вся жизнь там поставлена. Голубей нет у меня, не могу никуда послать их. Но телефон не должен быть наркотиком. У нас в приориорите должно быть общение в семье. Тогда телефон будет только в помощь.

Не в полной мере оказался доволен услышанным докладом член фракции КПРФ Александр Рассудов. По его мнению, мнение Митяниной об обеспечении информационной безопасности не совсем совпадает с реальным положением дел и способами защиты несовершеннолетних от деструктивного контента.

- Незаслуженно много времени было уделено информационной безопасности. Информационная безопасность достигается совершенно другими вещами. Прежде всего это культура ребенка, которая очень сильно связана с воспитанием в семье и обеспечением его досуга. Второе - это необходимость психологической помощи, когда ребенку взрослые помогают ответить на вопросы, которые у него возникают, - заявил Рассудов.

Претензию Митяниной к публикациями о детях в СМИ он тоже не считает справедливой. По мнению депутата, детям нужно прививать способность к критическому мышлению - в противном случае, человек и в 50 лет будет иметь проблемы с информационной гигиеной.

Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру