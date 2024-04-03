Митянина показала депутатам, что смотрят дети

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина 3 апреля выступила с докладом перед депутатами парламента. В череде ежегодных отчетов чиновников о деятельности за прошедший год выступление "детского" омбудсмена стало самым динамичным. Депутатам показали отрывок из популярного у детей сериала, а также продемонстрировали некорректную работу голосовой станции.

Для уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Анны Митяниной выступление в Законодательном собрании 3 апреля последнее в этом "омбудсменском" сроке. Ее полномочия на посту истекают в феврале 2025 года. В этот раз омбудсмен продолжила критиковать влияние интернета на развитие ребенка — из года в год в своем отчете она упоминает вызывающие ее беспокойство детские тренды. В прошлом году, например, она высказывалась о подростковой субкультуре "ЧВК Редан". Еще раньше — про игрушки Хаги Ваги. Сегодня Митянина рассказала депутатам об опасностях, которые могут настигнуть детей во время использования голосовых помощников. Сейчас такие есть практически у любого российского IT-гиганта. На заседании упоминалась "Алиса" от "Яндекса".

Речь шла о популярном мультфильме "Маша и медведь". Оказывается, дети интересуются, почему героиня мультфильма, маленькая девочка, живет одна, без родителей, в лесу в компании медведя. Митянина включила запись разговора ребенка с умной станцией от "Яндекса", где прозвучал этот вопрос.

"Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки. Именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни", - ответила "Алиса".

Этим омбудсмен сопроводила свое высказывание о том, что некачественная информация бесконтрольно распространяется среди детей. Голосовой помощник в этом случае зачитал вариант ответа с одного из сайтов, где распространялась эта конспирологическая теория, то есть буквально озвучила одну из первых ссылок, выданных на запрос "почему Маша живет с медведем без родителей".

- Сегодня наших детей воспитывает информационное пространство, поэтому не устану повторять, в первую очередь вижу опасность в свободе распространения доступа к информации через интернет. Главная проблема — это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора. И мусор этот, расползаясь моментально, подается как истина в последней инстанции, носит неконтролируемый характер, - уверена уполномоченный по правам ребенка.

Лидера фракции "Единая Россия" Павла Крупника не убедил пример с "Машей и медведем" и он не считает, что подобные мультфильмы могут заметно сказаться на психике ребенка. Он добавил, что сам рос на советских мультфильмах, в которых все не так однозначно. По его мнению, сейчас много других важных проблем в сфере защиты здоровья детей.

- Я вырос на "Ну, погоди!". Там вообще волк тунеядец, пьяница, постоянно курил. Что мне тогда делать? Я не копировал волка. В семь лет не курил. Таких примеров очень много. Странный Леопольд… Много мультфильмов, над которыми можно сегодня подискутировать, - считает Крупник.

Непосредственно к умным колонкам от "Яндекса" единоросс тоже относится положительно. Недавно он подарил одну такую коллеге из КПРФ Роману Кононенко. Сейчас это устройство осваивает его двухлетняя дочь.

- Безусловно, также считаю, что проблема не в том, как "Алиса" отвечает. Проблема с функционированием этого алгоритма действия таких подобных устройств. Проблема есть, но идет совершенствование программного обеспечения, и я уверен, мы доживем до тех времен, когда все будет работать отлично, - рассказал Кононенко.

В "Яндексе" к вечеру 3 апреля уже отреагировали на слова петербургского омбудсмена. В компании сообщили РИА "Новости", что это были единичные случаи ответа. Сейчас система так не отвечает. Также в "Яндексе" напомнили, что родители могут включить детский режим, который не должен допустить спорных высказываний.

На этом примеры спорного контента в интернете у Митяниной не закончились. Она показала депутатам отрывок из веб-сериала "Скибиди-туалет" — где главными героями выступают поющие унитазы с человеческими головами. Митянина с собой даже принесла мягкие игрушки, сделанные по мотивам сериала.

- Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Они ищут поводы для эскалации конфликта. Интернет их учит тому, что запретов нет — нет необходимости соблюдать правила приличия, вообще нормы какие-то.

На фоне событий последних лет Митянина заявила о необходимости оказывать психологическую поддержку детям. Она сказала, что нужно продолжать работу над законопроектом о психологической деятельности на федеральном уровне, а также предложила разработать городской закон, который бы регулировал эту деятельность.

Лидера фракции КПРФ Романа Кононенко слова о необходимости разработки нормативных актов о психологической помощи навели на воспоминания о пятом созыве ЗакСа. Тогда парламент в трех чтениях принял законопроект о государственной системе оказания бесплатной психологической помощи населению, однако губернатор Георгий Полтавченко вернул закон на новое рассмотрение. Одной из причин стало заключение юридического комитета Смольного, в котором работала Митянина. В отзыве ведомства, по словам Кононенко, говорилось о нецелесообразности принятия этого документа. Митянина на вопрос коммуниста ответила, что ее мнение со временем изменилось.

- Мой взгляд юриста из кабинета Смольного, мой взгляд вице-губернатора из кабинета Смольного и взгляд человека, который сейчас работает с людьми и кому доверена защита прав и свобод — это разные взгляды. Поверьте, сейчас я думаю по-другому. Кстати, меняться — это свойство развитой личности, - пояснила Митянина.

Также депутаты спрашивали омбудсмена о школьниках-иностранцах, которые не знают русский язык, о равных правах для учеников из престижных школ и обучающихся в общеобразовательных учреждениях и других актуальных темах. Кроме того, у Митяниной поинтересовались о ситуации с насилием над детьми. Она рассказала, что за год профильные ведомства на детский телефон доверия получили 47,7 тысячи обращений с вопросом о жестоком обращении. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее.















текст: Константин Леньков, фото: Михаил Масленников