В Госдуме предложили переводить школьников в спецучреждения за буллинг

Глава комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев рассказал ТАСС, что в в парламенте разрабатывают законопроект о профилактике травли среди детей. В ходе подготовки документа обсуждается идея отправлять в спецучреждения или на домашнюю форму обучения школьников, которые систематически занимаются травлей других учеников.

"[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу", - цитирует Метелева ТАСС.

По словам депутата, действия одного ученика нарушают права на образовательный процесс других школьников. Метелев добавил, что решение об изменении формата обучения "как правило, принимает комиссия по делам несовершеннолетних с участием и образовательной организации, и родителей".

Напомним, 2 апреля уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина выступила с докладом перед депутатам городского Заксобрания. По ее словам, основной проблемой в 2024 году стали школьные конфликты.

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