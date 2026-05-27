Володин назвал ошибкой голос Драпеко против осуждения теракта в Старобельске

Во время пленарного заседания в Государственной думе 27 мая двое депутатов фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко и Валерий Гартунг проголосовали против обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира с призывом осудить атаку ВСУ на Старобельск. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что его коллеги проголосовали "против" случайно.

— Уважаемые коллеги, обращаю внимание, у нас иногда бывают технические сбои, потом пишем заявления… Посмотрите, пожалуйста, кто против. Либо кто-то поторопился, либо... Лучше это сделать сразу, тем более, знаете, мы работаем в открытом формате, поэтому, скорее всего, это ошибка, — сказал Володин.

"За" принятие обращения проголосовали 404 присутствовавших депутата. Два случайных, как выразился Володин, голоса "против" не повлияли на итоговое решение. Спикер Госдумы добавил, что Драпеко и Гартунг подадут соответствующие заявления, а также пригрозил им некими "последствиями", однако не уточнил, какими.

— Коллеги из "Справедливой России", имейте в виду, лучше таких друзей рядом не иметь, как те, кто помогли нашим товарищам Гартунгу и Драпеко. Поэтому вы задумайтесь о том, какие в итоге последствия будут, — заявил спикер Госдумы.

Депутат от Петербурга Драпеко второй день подряд попадает в федеральные новости. Накануне Володин сделал ей замечание из-за разговора по телефону во время выступления коллеги с трибуны. Затем председатель Госдумы предложил депутатам сдавать гаджеты перед началом заседаний.

Атака Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске произошла ночью 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, пострадали 65 детей. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

