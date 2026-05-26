Госдума одобрила арест имущества релокантов за административные правонарушения

Депутаты Государственной думы 26 мая приняли во втором и третьем чтении закон, предусматривающий арест имущества граждан, проживающих за рубежом и совершивших административные правонарушения против интересов России, следует из данных с сайта нижней палаты парламента. Закон вступает в силу с 1 сентября.

Речь идет о перечне административных статей, в том числе о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), призывах к введению санкций (20.3.4 КоАП), производстве и распространении экстремистских материалов (20.29 КоАП), злоупотреблении свободой массовой информации (13.15 КоАП), нарушении порядка деятельности иноагента (19.34 КоАП), участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) и других.

"Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России", — цитируют спикера Госдумы Вячеслава Володина в пресс-службе ведомства.

Аресту подлежит не только имущество, но и денежные средства на вкладах и счетах. Стоимость арестованного имущества ограничивается размером штрафа только по делам о коммерческом подкупе и сделках с преступно полученным имуществом. По остальным составам ограничений нет. В документе указано, если лицо находится за рубежом и не может присутствовать на заседании, суд назначает ему защитника. В случае прекращения дела издержки оплачиваются за счет федерального бюджета.

Законопроект на рассмотрение Госдумы внес Государственный совет Республики Татарстан в октябре 2024 года. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Изначально предлагалось распространить действие норм КоАП на все административные правонарушения, совершенные россиянами за границей, однако после перечень статей решили конкретизировать.

В декабре 2025 года депутаты нижней палаты парламента рассмотрели в первом чтении законопроект, предусматривающий временные ограничения для релокантов, уклоняющихся за рубежом от решения суда. Согласно поправкам, в случае привлечения к уголовной или административной ответственности по ряду статей россиянам за рубежом могли запретить регистрацию физлиц в качестве ИП, заморозить счета или запретить совершать сделки.

