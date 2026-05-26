Разговор Драпеко по телефону разозлил Володина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от Петербурга Елене Драпеко из-за телефонного разговора во время пленарного заседания 26 мая. В это время с трибуны выступал руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. В качестве решения проблемы Володин предложил парламентариям сдавать телефоны перед началом работы.

"Коллеги, может быть, мы, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах. [...] Прошу вашего поручения на этот счет. Нет возражений? Нет возражений. Примем решение имени Елены Григорьевны Драпеко", – отреагировал Володин (цитата по "Ъ").

Выступающий в это время Васильев поблагодарил спикера за вмешательство и добавил, что депутаты проявляют неуважение к коллегам, разговаривая по телефону во время выступлений.

Как отмечает "Коммерсантъ", действующее законодательство запрещает досматривать депутатов Государственной думы. Исключением является лишь осмотр в целях безопасности. Не ясно, как мог бы быть реализован такой запрет.

В начале года Володин выступал с критикой в адрес фотографов парламентского пула. Тогда он заявил, что считает неправильным, когда журналисты с балконов пытаются "подсмотреть", чем занимаются народные избранники. После этого фотокорреспондентов перестали пускать в зал заседаний.

