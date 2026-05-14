Неизвестные рассылают сообщения от имени Боярского в Telegram

Депутат Государственной думы от Петербурга Сергей Боярский столкнулся с действиями злоумышленников 14 мая, о чем рассказал подписчикам в мессенджере "Макс". По словам парламентария, неизвестные рассылают сообщения от его имени в Telegram.

— Довольно давно я не сталкивался с мошенниками лично, но за последний час мне уже позвонили сразу несколько [...] моих контактов и сообщили, что от моего имени им пишут в Telegram. Не верьте, меня уже давно нет ни в Telegram, ни в WhatsApp*, — заявил Боярский в видеообращении, опубликованном в его аккаунте.

По уверениям Боярского, он не использует VPN, а из мессенджеров оставил для себя только "Макс". Депутат также посоветовал перезванивать человеку, от имени которого ведется переписка, чтобы обезопасить себя от действий мошенников.

Годом ранее Боярский рассказывал о дюжине депутатов Госдумы, которые стали жертвами преступников, писавших им от имени вице-спикера нижней палаты парламента. Накануне днем депутат Оксана Дмитриева рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру о мошенниках, звонящих ей от имени вице-спикера Законодательного собрания Павла Иткина.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp и социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.