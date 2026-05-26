"Уже нечего сказать на такие выпады": Горячева ответила на критику Карнаухова

Ведущий Соловьев Live Сергей Карнаухов раскритиковал "Манифест женщин России" депутата Государственной думы Ксении Горячевой и заявил, что в отношении таких парламентариев надо возбуждать уголовные дела. По мнению Карнаухова, вопросы равноправия полов и домашнего насилия являются "деликатной темой" и посоветовал партии "Новые люди" обратить внимание на помощь бойцам специальной военной операции и их вдовам. На слова ведущего обратила внимание журналистка Ксения Собчак.

— Появляются вот такие депутаты, которые говорят, что надо вводить семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эти деликатные темы сейчас вообще не должны подниматься. Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы поднимаете феминистскую повестку, — сказал в прямом эфире ведущий.

Горячева в ответ на критику Карнаухова заявила, что многие военнослужащие уже подписали ее манифест о правах женщин в России. По мнению депутата, Карнаухов занимается подменой понятий и не до конца осознает задачу ее законодательной инициативы.

"У меня нет встроенных механизмов, чтобы понять, как такие выводы вообще можно сформулировать и перевернуть все смыслы инициативы с ног на голову. Удобно прикрываться СВО и бойцами, но я знаю, что многие ребята на СВО подписали Манифест, потому что гордо скидывали мне скрины с подписями", — написала Горячева в своих соцсетях.

"Новые люди" опубликовали программу манифеста по защите интересов женщин в России 12 мая. Автором проекта выступила Горячева. Манифест представляет собой 10 "заветов" и нацелен на принятие законов о сталкинге и уголовной ответственности за домашнее насилие. Кроме того, проект предлагает создать алиментный фонд, установить размер выплат не ниже прожиточного минимума в регионе и ввести бесплатные вакцинации для женщин от ВИЧ. Сейчас подписи под манифестом оставили свыше 71 тысячи россиян. Авторы инициативы намерены собрать миллион подписантов.

За пять лет работы в Госдуме Горячева неоднократно выступала с инициативами, направленными на поддержку прав женщин, защиту их интересов. Она также ведет просветительскую деятельность. Среди наиболее показательных инициатив Горячевой — законопроект о сталкинге, который она разрабатывает вместе с единомышленниками, а также проект закона о введении административного наказания за публичное оправдание домашнего насилия и ряд других проектов.

