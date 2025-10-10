ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 октября 2025, 18:47

Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Малькевичу

фото ЗакС политика Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Малькевичу

Басманный суд Москвы 10 октября удовлетворил ходатайство следствия об избрании петербургскому депутату Александру Малькевичу меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС. Малькевича обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) в период работы АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которое он возглавлял с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Из бюджета городского телеканала, по оценкам следствия, похитили более 37,2 млн рублей. Малькевичу во время следствия запрещено общаться с другими фигурантами дела и подходить к зданию телеканала "Санкт-Петербург".

В Следкоме заявили, что руководство ГАТР в период с 2020 по 2021 год оплатило услуги по информационному сопровождению частному фонду. Для оплаты были представлены фиктивные документы о якобы выполненной работе. По данным издания "Фонтанка", интерес силовиков мог возникнуть к контрактам с компанией блогера Николая Камнева на медийную поддержку деятельности Смольного. 

"Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей", - сообщила 10 октября официальный представитель СК Светлана Петренко. 

Ранее в этот день суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам дела о мошенничестве. Заместителя генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Во время следствия он будет находиться в СИЗО. Туда же отправили блогера Николая Камнева . Президенту АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергею Кожокару назначили домашний арест. Кожокар — супруг руководителя петербургского ЦУР Елены Никитиной. Ее тоже обвиняют в мошенничестве. Ей меру пресечения еще не избрали. 

Александр Малькевич с сентября 2024 года является депутатом Законодательного собрания от "Единой России". До этого, с сентября 2023 года, являлся советником губернатора Александра Беглова по взаимодействию с новыми регионами. В основном карьера Малькевича связана с медиасферой. Он работает в отрасли с конца 90-х. Также он был членом Общественной палаты России VI, VII и VIII созывов. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама