Суд избрал меру пресечения петербургскому депутату Малькевичу

Басманный суд Москвы 10 октября удовлетворил ходатайство следствия об избрании петербургскому депутату Александру Малькевичу меры пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС. Малькевича обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) в период работы АО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", которое он возглавлял с января 2021 года по сентябрь 2023 года. Из бюджета городского телеканала, по оценкам следствия, похитили более 37,2 млн рублей. Малькевичу во время следствия запрещено общаться с другими фигурантами дела и подходить к зданию телеканала "Санкт-Петербург".

В Следкоме заявили, что руководство ГАТР в период с 2020 по 2021 год оплатило услуги по информационному сопровождению частному фонду. Для оплаты были представлены фиктивные документы о якобы выполненной работе. По данным издания "Фонтанка", интерес силовиков мог возникнуть к контрактам с компанией блогера Николая Камнева на медийную поддержку деятельности Смольного.

"Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей", - сообщила 10 октября официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее в этот день суд избрал меру пресечения еще трем фигурантам дела о мошенничестве. Заместителя генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергея Сырова обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Во время следствия он будет находиться в СИЗО. Туда же отправили блогера Николая Камнева . Президенту АНО "Фонд культуры семьи и детства" Сергею Кожокару назначили домашний арест. Кожокар — супруг руководителя петербургского ЦУР Елены Никитиной. Ее тоже обвиняют в мошенничестве. Ей меру пресечения еще не избрали.

Александр Малькевич с сентября 2024 года является депутатом Законодательного собрания от "Единой России". До этого, с сентября 2023 года, являлся советником губернатора Александра Беглова по взаимодействию с новыми регионами. В основном карьера Малькевича связана с медиасферой. Он работает в отрасли с конца 90-х. Также он был членом Общественной палаты России VI, VII и VIII созывов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру