Петербургские депутаты встретились с главой МИД Конго в Мариинском дворце

Глава Министерства иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо посетил с визитом Мариинский дворец в Петербурге, рассказал спикер Законодательного собрания Александр Бельский 13 октября. Кроме него, во встрече приняли участие депутаты Валерий Гарнец, Павел Крупник и Марина Шишкина.

"Встретились с Министром иностранных дел Республики Конго. Для Жана-Клода Гакоссо Петербург — не просто дипломатическая площадка. Это город, где он когда-то учился, проникся любовью к русской культуре, языку, людям", — написал Бельский в своем telegram-канале.

Спикер назвал Конго "давним и надежным партнером нашей страны" и отметил роль Петербурга в российско-африканских отношениях. Также он сообщил о подготовке соглашения о побратимстве между Петербургом и столицей Конго Браззавилем. "Мы эти усилия приветствуем и готовы поддержать соответствующие инициативы органов исполнительной власти", — заверил он.

Гакоссо и раньше посещал Петербург с визитом, в минувшем мае он побывал в СПбГУ. Глава МИД Конго в 1983 году окончил ЛГУ имени Жданова (нынешний СПбГУ) по специальности "журналистика". В 2015 году президент Владимир Путин наградил Гакоссо медалью А. С. Пушкина.

Шишкина отдельно выложила фотографию с Гакоссо в своем telegram-канале. В подписи к посту она, также окончившая журфак ЛГУ, назвала гостя "другом юности" и добавила: "Какое счастье увидеться спустя несколько десятилетий!"

Конго — не единственная африканская страна, с которой поддерживают отношения петербургские власти. В конце сентября стало известно о намерении Смольного подписать меморандум о взаимопонимании со штатом Нигер в Нигерии. Предполагается, что документ не создаст финансовых или юридических обязательств.

Бельскому не впервой взаимодействовать с представителями стран Африки. В июне он вместе с депутатами принимал делегацию Заксобрания провинции Гаутенг из Южно-Африканской Республики, а в мае высадил рябину в Таврическом саду совместно с коллегой из Экваториальной Гвинеи Марией Тересой Эфуа Асангоно. Случалось спикеру и самому отправляться на другой континент. В ноябре 2024 года он с депутатами Крупником и Гарнецом побывал с рабочей поездкой в ЮАР.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Бельского