Смольный готовит меморандум о взаимопонимании со штатом Нигер

Правительство Петербурга намерено заключить меморандум о взаимопонимании со штатом Нигер, расположенным на территории Федеративной республики Нигерия, следует из представленного для антикоррупционной экспертизы проекта документа. Предполагается, что стороны будут стремиться к взаимовыгодным связям без финансовых и юридических обязательств.

В документе закрепляется стремление обеих сторон к установлению взаимовыгодных связей в определенных сферах, к стимулированию контактов деловых кругов и организаций, а также к проведению консультаций, семинаров и иных мероприятий в сферах, где у Петербурга и Нигера будет существовать взаимный интерес. В подобных сферах также планируют обмениваться информацией ради развития сотрудничества.

"Стороны согласились, что настоящий меморандум не является соглашением о сотрудничестве между сторонами и не ведет к возникновению юридических прав и обязательств сторон", — говорится в тексте документа.

Также подписание меморандума не будет налагать на стороны финансовых обязательств. Исключением станут случаи, когда Петербург и Нигер отдельно договорятся об обратном. Кроме того, в документе прописана возможность заключения соглашения о сотрудничестве "в сферах, представляющих взаимный интерес".

Нигер является крупнейшим штатом Нигерии по площади, расположенным в северо-западной части страны. По данным на 2024 год, здесь проживало свыше 6 млн человек. В основном они исповедуют ислам и христианство, при этом в штате практикуются шариатские суды. Большинство местных жителей заняты сельским хозяйством. Что касается полезных ископаемых, то здесь находили золото, медь, железо и другие минералы.

В середине сентября делегация Законодательного собрания Петербурга в ходе визита в Бразилию передала проект меморандума о взаимопонимании парламентариям штата Сан-Паулу. Спикер ЗакСа Александр Бельский выражал в связи с этим заинтересованность в обмене опытом по развитию дорожной инфраструктуры и общественной безопасности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру