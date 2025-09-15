Бельский с коллегами отправился в Бразилию

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский вместе с депутатами Павлом Крупником и Валерием Гарнецом отправились в Бразилию. Делегация петербургских парламентариев посетили Сан-Паулу, один из крупнейших городов страны. Фотография со встречи с бразильскими коллегами Бельский опубликовал в своих соцсетях 15 сентября.

"Встретились с председателем пуниципального совета Рикардо Тейшейром, а также депутатом Законодательной ассамблеи штата Сан-Паулу Марио Мауриси. Передали коллегам проект меморандума о взаимопонимании между нашими парламентами. Нам интересен обмен законодательным опытом в вопросах развития дорожной инфраструктуры, общественной безопасности и многих других", — написал Бельский.

Поездка состоялась в преддверии форума БРИКС. Это первый официальный визит городского парламента в Бразилию. Делегация пригласила бразильских парламентариев посетить Петербург. В ЗакСе рассчитывают, что Сан-Паулу примет участие в двусторонних программах сотрудничества.

Это не первая заграничная поездка петербургских депутатов. В августе 2025 года Бельский с коллегами посетил Абхазию, а осенью 2024 года делегация парламента отправилась в Кейптаун — законодательную столицу ЮАР.

Константин Леньков / Фото: Александр Бельский