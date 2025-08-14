Бельский встретился с президентом Абхазии

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в рамках своего делового визита в Абхазию 14 августа встретился с президентом республики Бадрой Гунбой. В состав делегации из Северной столицы также вошли депутат парламента Андрей Рябоконь и заместитель председателя комитета по внешним связям Евгений Кассюра. Темой разговора стали будущее партнерское соглашение, развитие торгово-экономических связей, углубление взаимодействия в сфере ЖКХ и обмен опытом в области образования, рассказали в пресс-службе Заксобрания.

"Санкт-Петербург и Абхазия последовательно развивают взаимодействие во всех сферах жизни. Несмотря на расстояние, у нас довольно много точек соприкосновения. Мы обмениваемся опытом, делегациями и с радостью принимаем у себя своих друзей. Девять лет назад парламент Северной столицы подписал меморандум о взаимопонимании с Сухумским городским Собранием", - цитирует Бельского пресс-служба парламента.

По словам спикера, сейчас петербургские власти прорабатывают вопрос о передаче Абхазии "ряда единиц" городского пассажирского транспорта, а также медицинской и коммунальной техники. Еще он отметил, что петербургские предприятия, работающие в сфере ЖКХ, готовы взять на стажировку специалистов из республики.

Отметим, Бельский вместе с коллегами прибыл в Сухум на первом за 32 года прямом рейсе из Петербурга. В начале августа другая делегация из города на Неве под руководством вице-губернатора Ирины Потехиной уже посещала Абхазию. Как рассказывали в Смольном, одной из целей поездки стало обсуждение авиасообщения между Петербургом и Сухумом.

Константин Леньков / Фото Заксобрание Петербурга