Парковка у Балтийского вокзала может стать платной

О рассмотрении вопроса о введении платной парковки у Балтийского вокзала рассказал председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью РБК 17 апреля. Он также заявил о возможности увеличения тарифов на парковку в загруженных местах.

"Наша стратегия проста — везде, где загруженность улиц высокая, где машины стоят вторым рядом — там есть потенциал появления платной парковки. Например, в районе Балтийского вокзала мы изучаем целесообразность введения зоны платной парковки", - пояснил Енокаев в интервью.

По его словам, в комитете пока только оценивают возможность установления платы за парковку у вокзала, так как в ведомстве стремятся вводить более комплексные меры, а не точечные.

Енокаев также отметил, что в городе могут ожидаться и тарифные изменения в зоне платной парковки. Он подчеркнул, что они затронут не все участки, а только наиболее загруженные. По его мнению, ситуация осложняется широкими категориями льготников – многодетными семьями, электромобилями и т. д. Для них тоже возможны увеличения тарифов по примеру Москвы.

Напомним, что в феврале комтранс сообщил о планах установить в этом году платную парковочную зону на 29 дополнительных участках в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Она распространится на небольшие улицы и набережные, ранее не включенные в зону платной парковки по тем или иным причинам.

В том же месяце замглавы комтранса Михаил Казаков заявил о возможности введения в Петербурге дифференцированного тарифа на парковку. Он подчеркнул, что ведомство занимается поиском решений проблемы загруженности центральных районов.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру