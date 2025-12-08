Два беспилотника сбили над Ленинградской областью

Система ПВО утром 8 декабря сбила два беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. Губернатор региона Александр Дрозденко в 04:25 предупредил о воздушной опасности, а в 08:40 сообщил об отмене угрозы. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Проблемы в работе мобильного интернета также отмечались в Петербурге. Как рассказали в городском комитете по информатизации и связи, после отмены воздушной опасности перебои в работе мобильного интернета могут продолжиться.

В связи с воздушной угрозой Росавиация в 08:17 вводила ограничения на выпуск и прием самолетов в Пулково. Их сняли спустя полчаса.

Это уже не первый случай атаки дронов на Ленинградскую область. В предыдущий раз, 6 декабря, пять беспилотников сбили над регионом.

Кирилл Дудров