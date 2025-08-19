Смольный распределил коэффициенты загруженности платных парковок

Петербургский комитет по транспорту разработал новый перечень зон платной парковки. Теперь размер платы будет зависеть от коэффициента загруженности парковочных мест. Проекты соответствующих распоряжений были опубликованы на сайте администрации Петербурга 18 августа.

Всего комитет подготовил пять документов: один из них утверждает порядок определения уровня загрузки парковок и значений понижающих коэффициентов, а остальные четыре содержат утвержденный перечень зон с платными парковками в зависимости от района (Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский и Центральный).

Как объясняется в документе, коэффициент загрузки парковки будет влиять на размер взымаемой платы за стоянку в зависимости от количества занятых мест. Всего вводится четыре коэффициента. "КЗ 1" предполагается уровень загрузки парковки менее 50%, "КЗ 2" – уровень загрузки колеблется от 50% до 70%, "КЗ 3" – от 70% до 85% и "КЗ 4" – от 85% и более.

Напомним, в начале июня Городской центр управления парковками (ГЦУП) заключил контракт на анализ расчета платы за пользование платной парковкой в соответствии с ее уровнем загруженности. При этом выбранный подрядчик не смог выполнить свои обязательства за указанный срок (менее двух недель), и ГЦУП расторг контракт.

Как сообщала тогда "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники, ожидалось, что стоимость парковки для "КЗ 1" составила бы 100 рублей, для "КЗ 2" - 200 рублей, для "КЗ 3" - 280 рублей и для "КЗ 4" - 360 рублей.

Отметим, ранее в комтрансе сообщили, что с 29 августа в городе изменится нумерация парковочных зон.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру