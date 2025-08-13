ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
13 августа 2025, 16:42

Елена Замышляева стала заместителем главы комитета по образованию

Елена Замышляева стала заместителем главы комитета по образованию

После двух месяцев работы заместитель главы Центрального района Елена Замышляева перешла на похожую должность в комитет по образованию. Она стала заместителем председателя комитета Наталии Путиловской, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета 13 августа. Замышляева приступила к работе на этой неделе. 

Она долгое время трудилась в комитете по труду и занятости населения. Некоторое время руководила ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя. Примерно в конце мая 2025 года ее назначили на должность заместителя главы администрации Центрального района. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что новым заместителем председателя комитета финансов стала бывшая сотрудница КИС Любовь Токарева. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


