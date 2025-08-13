Елена Замышляева стала заместителем главы комитета по образованию

После двух месяцев работы заместитель главы Центрального района Елена Замышляева перешла на похожую должность в комитет по образованию. Она стала заместителем председателя комитета Наталии Путиловской, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета 13 августа. Замышляева приступила к работе на этой неделе.

Она долгое время трудилась в комитете по труду и занятости населения. Некоторое время руководила ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя. Примерно в конце мая 2025 года ее назначили на должность заместителя главы администрации Центрального района.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что новым заместителем председателя комитета финансов стала бывшая сотрудница КИС Любовь Токарева.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру