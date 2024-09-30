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Новости 14:54

Врио главы комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева

фото ЗакС политика Врио главы комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева

Временно исполняющим обязанности председателя комитета по труду и занятости Петербурга стала Елена Замышляева, об этом 30 сентября пишет "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на сообщение об изменениях в руководстве на странице ведомства. 

Ранее Замышляева была указана как заместитель главы комитета. На данный момент на сайте петербургского правительства не появлялось никаких сообщений о ее назначении на должность.

Напомним, что экс-председатель комитета по труду Петербурга Дмитрий Чернейко был освобожден от должности по собственному желанию 25 сентября. Сейчас он и его супруга подозреваются в мошенничестве. Суд отправил их в СИЗО до 13 октября.

Фото: сайт Смольного


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Чернейко Дмитрий Семенович




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