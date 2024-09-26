Чернейко и его жена задержаны из-за контракта на ярмарку вакансий

Бывший председатель комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко и его супруга подозреваются в мошенничестве, сообщает СК по Петербургу в своем Telegram-канале.

Следственный комитет ведет расследование по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2019 Чернейко и его жена, якобы планируя присвоить деньги, выделенные из городского бюджета на проведение ярмарки вакансий "Труд и занятость", дали указание заключить договоры с подконтрольными коммерческими организациями.

В СК утверждают, что контракт на сумму 473 тысяч рублей был выполнен не полностью. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов считают, что работники подконтрольных организаций якобы перевели 300 тысяч рублей на личный счет Дмитрия Чернейко.

Силовики провели обыски по месту работы и жительства экс-главы комитета. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Напомним, что Чернейко покинул пост главы комитета по труду 25 сентября. В тот же вечер в его кабинете провели обыск.

фото: кадр из видео СК по Петербургу