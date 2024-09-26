Сотрудники СК провели обыск в кабинете Чернейко

К бывшему председателю комитета по труду Петербурга Дмитрию Чернейко, подавшему в отставку накануне, пришли сотрудники правоохранительных органов. Об этом 26 сентября сообщили два источника, в том числе из силовых структур, рассказала "Фонтанка".

"Накануне вечером с обыском приходили из СК – вечером и поздно ночью изучали его кабинет", – подтвердил источник в комитете.

Следователи также допрашивали Чернейко в течение ночи.

"Фонтанка" сообщает, что возбуждено дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Адвокат Чернейко пообещал прокомментировать ситуацию позже.

Чернейко возглавлял комитет по труду с 2012 года, а 25 сентября 2024 года подал заявление об отставке, сославшись на необходимость отдыха после достижения 65 лет.

фото со страницы Дмитрия Чернейко "ВКонтакте"