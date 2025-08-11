ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 11 августа 2025, 14:18

Беглов утвердил Александра Ситова на пост главы комитета по промполитике

Губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Александра Ситова на должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, сообщили в Смольном 11 августа. Ранее Ситов руководил ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя. 

"С 11.08.2025 на должность председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле назначен Александр Ситов", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. 

Ситов руководил КППИТ с ноября 2024 года. Он занял место Кирилла Соловейчика, который перешел в комитет по природопользованию. В самом комитете он работает с февраля 2020 года, занимал должность заместителя председателя. До того трудился в коммерческих структурах на руководящих должностях. 

