Беглов утвердил Александра Ситова на пост главы комитета по промполитике

Губернатора Петербурга Александр Беглов назначил Александра Ситова на должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, сообщили в Смольном 11 августа. Ранее Ситов руководил ведомством в качестве временно исполняющего обязанности председателя.

"С 11.08.2025 на должность председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле назначен Александр Ситов", - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Ситов руководил КППИТ с ноября 2024 года. Он занял место Кирилла Соловейчика, который перешел в комитет по природопользованию. В самом комитете он работает с февраля 2020 года, занимал должность заместителя председателя. До того трудился в коммерческих структурах на руководящих должностях.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру