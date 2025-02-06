В Смольном утвердили вице-губернатора по здравоохранению

фото из Telegram-канала Константина Звоника

Правительство Петербурга обрело нового вице-губернатора, который будет курировать в городе вопросы здравоохранения. Им стал Константин Звоник. Соответствующее постановление о назначении губернатор Петербурга Александр Беглов подписал 6 февраля. До этого Звоник руководил ТФОМС и владел рестораном. Подробнее о новом вице-губернаторе — в материале ЗАКС.Ру.

Вице-губернатор Константин Звоник будет отвечать в Смольном за деятельность комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, а также управления ветеринарии. До сегодняшнего дня за работу этих ведомств временно отвечал другой новичок в правительстве — Владимир Омельницкий, которому эти полномочия достались после ухода Олега Эргашева.

Звонику 45 лет. Профильное образование получил в государственном медицинском университете им. Павлова. До назначения занимал должность директора ТФОМС с июля 2023 года. До этого, с октября 2021 года, он являлся специальным представителем губернатора по вопросам здравоохранения. Эргашев, когда представлял нового главу территориального фонда медицинского страхования, в 2021 году рассказывал, что Звоник имеет большой клинический, преподавательский и организаторский опыт. Например, он несколько лет преподавал специальность "Общественное здоровье и организация здравоохранения" в ныне ликвидированном АНО ДПО "Институт реформ здравоохранения".

Не вся карьера Звоника строилась в Северной столице. С 2016 года занимал должности в департаменте здравоохранения Москвы. Позже, в 2019 году, он перешел в Минздрав Московской области. В основном он занимался курированием проектов по совершенствованию здравоохранения, в частности, направленных на повышение качества управления ресурсами государственных медучреждений.

"Константин Николаевич также человек "из медицины", тоже профессионал и опытный управленец. Придя на должность директора в ТФОМС, он крайне достойно и профессионально выстроил работу фонда, что отмечали как депутаты, так и правительство и губернатор. Учитывая его богатый бэкграунд, новое назначение — это логичное решение главы города. Лично у меня нет сомнений, что он справится с возложенными обязанностями на самом высоком уровне", - прокомментировал назначение нового вице-губернатора депутат, глава постоянной комиссии по здравоохранению в Заксобрании Александр Ржаненков.

Отметим, медицина — не единственное увлечение нового вице-губернатора. Ранее он вел деятельность в ресторанном бизнесе. В частности, вместе с совладельцем сети баров XXXX Дмитрием Соколовым Звоник в конце 2012 года открыл ресторан "Москва City" на Петроградской набережной. Среди частых гостей заведения был фронтмен группы Uma2rman Владимир Кристовский. В некоторых СМИ музыкант упоминался как совладелец этого ресторана. Фотографии Звоника в роли ресторатора остались в светской хронике, например, в журнале "Собака".

О том, что Звоник может занять место вице-губернатор по медицине, издание "Фонтанка" писало еще в день отставки Эргашева. Также, по информации "Бездуховностей", на эту позицию претендовал бывший председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, который после пяти лет работы в должности был переведен на позицию советника губернатора.

Это уже второе пополнение в правительстве Петербурга с начала 2025 года. В начале января глава города Беглов повысил до вице-губернатора руководителя администрации Петроградского района Владимира Омельницкого.

Константин Леньков, фото из Telegram-канала Константина Звоника