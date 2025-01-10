Омельницкий пошел на повышение

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Начало 2025 года в Смольном началось с кадровых вопросов. Губернатор Александр Беглов 10 января подписал постановление о назначении на должность вице-губернатора главы администрации Петроградского района Владимира Омельницкого. С 14 января он будет отвечать за КИО, КГИОП и управление по развитию садоводства. Подробнее о новом вице-губернаторе - в материале ЗАКС.Ру.

Свою карьеру на госслужбе в Петербурге уроженец Челябинской области Владимир Омельницкий начинал в 2002 году с должности первого заместителя главы Приморского района. После 2009 года он уже сам занимал пост главы, но в других администрациях. За 16 лет он успел поработать в качестве руководителя в Василеостровском, Фрунзенском, Пушкинском и Петроградском районах. За это время в Петербурге сменилось три губернатора. В каждой из администрации он трудился по четыре года. До прихода в органы исполнительной власти Омельницкий служил в органах МВД. В отставку он ушел будучи подполковником милиции.

Свое назначение в Петроградский район Омельницкий получил в 2021 году. Тогда он сменил на этом посту Ивана Громова (которого через несколько месяцев задержали по обвинению в мошенничестве). За четыре года работы в администрации Петроградского района Омельницкий не успел попасть в какие-либо спорные ситуации, однако за последний год у районной администрации произошел ряд коммунальных происшествий. Так, например, во время ремонтных работ обрушилась крыша жилого дома на Большой Зелениной улице. Перед Новым годом глава района рассказывал жителям о примерных сроках восстановления дома.

Весной 2023 года Омельницкий был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за добросовестную работу. Также в портфолио чиновника почетные грамоты и благодарности президента.

Судя по декларации главы района за 2021 год (позже сведения о доходах чиновников перестали публиковать) его заработок составлял 3 млн рублей. В четыре раза больше тогда зарабатывала его супруга. Судя по отчету, Омельницкий - многодетный отец. Он воспитывает пятерых детей.

Теперь Омельницкий в Смольном будет отвечать за три ведомства: комитет имущественных отношений, комитет по контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также за управление по развитию садоводства и огородничества. В первых двух комитетах последние месяцы активно менялись председатели. Так, Сергей Макаров, который длительное время руководил КГИОП, летом возглавил КИО, а его место занял заместитель Алексей Михайлов. В КИО Макаров пробыл лишь до ноября - новым председателем комитета имущественных отношений стал Владимир Уваров, ранее занимавший пост заместителя главы комитета.

В конце 2024 года новости о кадровых перестановках в районных администрациях были связаны с увольнением чиновников, которые оказались замешаны в коррупционных делах. Сейчас под следствием находятся бывшие руководители Адмиралтейского района Сергей Оверчук и Красносельского района Олег Фадеенко. Оба преследуются по коррупционным статьям. Отметим, в 2017 году Фадеенко временно заменил Омельницкого на должности главы Фрунзенского района, когда второго перевели в Пушкинский. В той же администрации Фрунзенского района у Омельницкого был еще один заместитель - Эдуард Ильин, который в конце прошлого года из СИЗО отправился на СВО. В следственном изоляторе он оказался из-за уголовного дела о взятке в крупном размере в период его руководства в Василеостровском районе.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал историю назначения на должность вице-губернатора бывшего начальника УФСИН по Петербургу Игоря Потапенко. Бывший силовик сейчас курирует в Смольном вопросы законности и безопасности.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру