Частично обрушившийся дом на Большой Зелениной восстановят в 2025 году

Работы по восстановлению частично обрушевшегося дома на Большой Зелениной улице, вероятно, завершаться до конца 2025 года, рассказал глава Петроградского района Владимир Омельницкий во время прямого эфира "ВКонтакте".

Здание не было признано аварийным целиком, но вернуться в свои квартиры жители дома смогут еще не скоро - сначала должны быть завершены необходимые восстановительные работы.

"По решению экспертной комиссии дом в целом не признан аварийным, признаны частично те конструкции, которые подверглись обрушению. Это значит, что те компании, которые, к сожалению, допустили это обрушение, за счет собственных средств сейчас разбирают завалы и будут восстанавливать все помещения, чтобы после завершения этих работ жители могли вернуться в свои квартиры", — сказал Омельницкий.

Глава района отметил, что экспертная комиссия будет продолжать работу на объекте с целью наблюдения за состоянием грунта и фундамента. Если же эта комиссия не выявит проблем, то до конца 2025 года восстановление здания на Большой Зелениной должно быть завершено.

Омельницкий также объяснил, что хотя часть дома не признана аварийной, спешить с возвращением жителей в их квартиры не будут.

"Потому что будут проводиться серьезные работы строительные, это будет строительная площадка. Работы будут проводиться в непосредственной близости от того жилья, куда жители хотели бы вернуться. Это (возвращение), к сожалению, невозможно", - сказал чиновник.

Впрочем, Омельницкий заверил, что ответственные лица будут стараться приблизить срок заселения. Например, будут обсуждать возможность возвращения жильцов в квартиры на этапе внутренней отделки помещений.

Напомним, дом на углу Малого проспекта П.С. и Большой Зелениной улицы частично обрушился 4 августа 2024 года. Следственный комитет по факту этого происшествия возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, в ходе которых был причинен крупный ущерб (ч. 1 ст. 216 УК).

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