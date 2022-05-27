Дмитрий Попов стал самым богатым главой района Петербурга

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Чиновники всех районных администраций Петербурга отчитались о своих доходах за 2021 год. По данным из деклараций, опубликованных на сайте Смольного, среди глав районов самый большой заработок у Дмитрия Попова из Петродворцового района. Он оказался одним из немногих, кому удалось увеличить доход в 2021 году. Глава Московского района Владимир Ушаков остается самым крупным землевладельцем. Еще четверо руководителей не стали публиковать сведения о доходах.

Доходы глав мельчают

Самым богатым руководителем районной администрации стал глава Петродворцового района Дмитрий Попов, отчитавшийся о 4,6 млн рублей. На втором месте глава Кронштадтского района Олег Довганюк с заработком в 3 млн рублей. Замыкает тройку лидеров новый руководитель Петроградского района Владимир Омельницкий, который тоже заработал 3 млн рублей.

Кроме них, никто из глав районов не заработал больше 3 млн рублей. Руководитель администрации Адмиралтейского района Сергей Оверчук отчитался о 2,9 млн рублей. Его коллега из соседнего Василеостровского района Эдуард Ильин — о 2,8 млн. Глава Московского района Владимир Ушаков сообщил о заработке в размере 2,7 млн рублей. Врио главы администрации Пушкинского района Вера Семенова в 2021 году получила 2,6 млн рублей — больше полугода в прошлом году она занимала пост заместителя главы Омельницкого, который в конце 2021 года возглавил Петроградский район. Начальник администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин указал доход в размере 2,5 млн рублей. Столько же задекларировали Олег Фадеенко из Красносельского района и Сергей Иванов из Кировского. Руководители Фрунзенского и Невского районов Константин Серов и Алексей Гульчук указали по 2,4 млн рублей. Александр Забайкин из Курортного района отчитался о доходе в 2,3 млн рублей. Меньше всех заработала врио главы Центрального района Елена Фёдорова — 2,1 млн рублей.

У большинства глав районов год выдался не самым успешным. В среднем доходы руководителей администраций уменьшились на 16% в сравнении с показателями 2020 года. Особенно заметное падение заработка произошло Оверчука (-3 млн рублей), главы Ильина (-2,6 млн рублей) и Забайкина (-606 тысяч рублей). Единственными, кто смог увеличить свой доход в 2021 году, стали Семенова (+164 тысячи рублей) и Попов (+1,5 млн рублей). Последнему, вероятно, удалось заработать за счет продажи Audi A6.

Впрочем, побить рекорд по годовому доходу прошлого года Попову все равно не удалось. По итогам деклараций за 2020 год самым богатым был глава Колпинского района Анатолий Повелий, который теперь занимает пост вице-губернатора. Тогда чиновник задекларировал 6,8 млн рублей. Ему пришлось влезть в кредиты в тот год, чтобы приобрести Mercedes.

Районные землевладельцы и мореплаватели

Абсолютным чемпионом по количеству недвижимости в собственности стал глава Московского района Ушаков. Как и в 2020 году, за ним числится 15 объектов недвижимости. Среди них восемь земельных участков (площадью от 1000 до 4000 тысяч кв. м), три жилых дома (два по 98 и один 58 кв. м), квартира (78 кв. м) и три гаража, один из которых для лодки. Второе место в рейтинге поделили главы Невского и Фрунзенского районов — оба указали по четыре объекта. У Гульчука есть два участка (1540 и 1500 кв. м), дом (93 кв. м) и квартира (34 кв. м). Его коллега Константин Серов тоже указал два участка, правда, в два раза меньше (оба 725 кв. м). Также Серову принадлежат два жилых дома (139 и 85 кв. м). У руководительницы администрации Пушкинского района Семеновой квартира (87 кв. м), гараж и парковочное место.

Глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук владеет лишь квартирой (71 кв. м) и гаражом, однако его супруга задекларировала 11 объектов недвижимости. На нее записано три земельных участка (969, 940 и 621 кв. м), дом (90 кв. м), четыре квартиры (от 36 до 73 кв. м), а также гараж и пара парковочных мест. Такой же список недвижимости жена чиновника указывала в декларации за 2020 год.

Самой богатой женой может похвастаться Владимир Омельницкий из Петроградского района. Его супруга в 2021 году заработала 12,7 млн рублей, годом ранее она декларировала почти такой же доход. Также заработок, превышающий доход мужа, оказался у жены главы Адмиралтейского района. Жена Оверчука отчиталась о 5,7 млн рублей.

Самый большой автопарк среди глав районов оказался у руководителя Пушкинского района. На Семенову записаны Mazda 3, Volkswagen Tiguan и Renault Duster. Самый дорогой автомобиль — у руководителя Кронштадтского района Довганюка — Lexus LX450D. Эта машина в новом кузове в 2022 году обойдется более чем в 10 млн рублей.

Трое глав районов указали в своих декларациях водный транспорт. У Ушакова есть лодка "Онего-39", у главы Кировского района Сергея Иванова лодка "Лидер 360", а у начальника администрации Красносельского района Олега Фадеенко — две лодки: Nordik 390 lt и Nordik 270 lt.

Взяли отпуск от деклараций

Не стали публиковать информацию о своих доходах четверо чиновников. Они были назначены на должности глав районных администраций только в апреле 2022 года, что позволяет им не выкладывать свои декларации, согласно рекомендациям Минтруда. Хотя на самом деле все четверо трудились на руководящих должностях в своих районах еще с 2021 года, но в качестве врио глав администрации.

Двое из из них стали врио после победы их предшественников на сентябрьских выборах. Это Виктор Полунин из Выборгского района, бывший заместитель Валерия Гарнеца, избиравшегося в Заксобрание, и Алексей Никаноров из Приморского района — в прошлом первый зам Николая Цеда, который теперь заседает в Государственной думе. Нынешний глава Калининского района Сергей Петриченко приступил к полномочиям руководителя с приставкой врио после ухода с поста Ивана Громова, ставшего позже фигурантом дела о мошенничестве. Новая глава Колпинского района Юлия Логвиненко тоже до недавнего времени была временно исполняющей обязанности, после назначения ее начальника Анатолия Повелия на пост вице-губернатора.

Константин Леньков