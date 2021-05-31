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17:14

Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

фото ЗакС политика Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

Администрации всех 18 районов Петербурга отчитались о доходах своих сотрудников за 2020 год. Самый высокий доход среди руководителей администраций оказался у главы Колпинского района Анатолия Повелия. Его заработок за 2020 год составил 6,8 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. Часть средств - кредит и заемные средства на покупку нового Mercedes G 350 d взамен старого G 350. Кроме иномарки, Повелий владеет автомобилем ГАЗ 21 "Волга" и автоприцепом. В списке недвижимости у главы Колпинского района жилой дом (241 кв.м) и земельный участок (1200 кв.м). 

Второе место в рейтинге занял глава Адмиралтейского района Сергей Оверчук с годовым доходом в размере 6 млн рублей. Из недвижимости Оверчук указал квартиру (71 кв.м) и гараж. Из транспорта у руководителя Адмиралтейского района Mercedes-Benz GLC 250, а у его супруги - Lexus RX270. Ее доход за 2020 год составил 2,7 млн рублей. 

Замыкает тройку лидеров глава Василеостровского района Эдуард Ильин. Он задекларировал сумму в 5,4 млн рублей, увеличив свой доход в 2019 году на 2 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры (50 и 98 кв.м). Его супруга заработала 109 тысяч рублей. В ее собственности находится автомобиль Mercedes ML350 и квартира (47,4 кв.м). 

Глава Кронштадтского района Олег Довганюк в 2020 году заработал 3,2 млн рублей, что всего на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Из недвижимости Довганюк указал квартиру (88 кв.м) и парковочное место. Транспортное средство - Lexus LX450D. 

По 3,1 млн рублей заработали главы Приморского, Петродворцового и Пушкинского районов. Николай Цед, возглавляющий администрацию Приморского района, владеет квартирой (98 кв.м) и автомобилем Audi Q-7. Отметим, Николай Цед выиграл праймериз "Единой России" по определению кандидатов для выдвижения в Государственную думу по 215-му округу. Глава Петродворцового района Дмитрий Попов указал в декларации земельный участок (1000 кв.м) и хозяйственный блок (29 кв.м). У семьи Попова есть два автомобиля марки Audi: A4 и A6. Владимир Омельницкий из администрации Пушкинского района задекларировал новую квартиру (168 кв.м). Доход его супруги оказался в 4 раза больше - 12,6 млн рублей. 

В Курортном и Московском районах руководители администраций за 2020 год заработали 2,9 млн рублей. Глава Курортного района Александр Забайкин владеет долей в квартире (54 кв.м) и машиной Chevrolet Cruze KL1j.  Владимир Ушаков из Московского района задекларировал 15 объектов недвижимости: квартиру (78 кв.м), восемь земельных участков (общей площадью 15 тыс кв.м), три жилых дома (256 кв.м) и три гаража. Автомобиль Ушакова - Toyota Land Cruiser 200.  Глава Московского района, кстати, оказался лидером праймериз "Единой России" по определению кандидатов для выдвижения в Законодательное собрание в региональной группе №20. 

Главы Красногвардейского, Кировского и Петроградского районов отчитались о доходе в размере 2,8 млн рублей. Руководитель администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин не владеет какой-либо недвижимостью. Его коллега из Кировского района Сергей Иванов указал в декларации долю в квартире (42 кв.м), автомобиль Volvo XC70 и моторную лодку. Глава Петроградского района Иван Громов в своем отчете задекларировал автомобиль Suzuki Jimny.  

Еще пятеро руководителей заявили о доходе в 2,7 млн рублей. Глава Красносельского района Олег Фадеенко, владеет квартирой (42 кв.м) и двумя моторными лодками. Алексей Гульчук из Невского района, задекларировал два земельных участка (оба 1500 кв.м), жилой дом (93 кв.м) и квартиру (34 кв.м). Валерий Гарнец из администрации Выборгского района отчитался о квартире (169 кв.м) и двух парковочных местах. Гарнец тоже оказался победителем праймериз "Единой России", он претендует на выдвижение в Законодательное собрание по 11-му округу. Впрочем, после подачи документов на предварительное голосование он говорил ЗАКС.Ру, что еще не уверен, хочет ли участвовать в выборах. Руководитель Центрального района Максим Мейксин в декларации указал два земельных участка (3269 кв.м), две квартиры (39 и 90 кв.м), а также гараж и машино место. Супруга Мейксина отчиталась о доходе в 15,7 млн рублей. Глава Фрунзенского района Константин Серов владеет двумя участками (оба 725 кв.м) и два дома. 

Меньше всех заработал руководитель администрации Калининского района Василий Пониделко. Его доход за 2020 составил 2,6 млн рублей. Его доход за 2020 год оказался меньше, чем в 2019 году. В декларации Пониделко указал квартиру (90 кв.м) жилой дом (255 кв.м) и земельный участок (100 кв.м), а также мотоцикл Harley Davidson Fxst Softail Custom. Его супруга, заработав за год 211 тысяч рублей, сообщила о двух автомобилях: Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz Z SL 500.

Константин Леньков


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17:28 В Коми завели дело о загрязнении вод из-за разлива нефтепродуктов

17:14 Повелий оказался самым богатым руководителем районной администрации в Петербурге

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