1 сентября 2025, 19:44

Портрет Константина Звоника пропал с сайта Смольного

Вечером 1 сентября портрет вице-губернатора Константина Звоника, об увольнении которого СМИ сообщали в конце прошлой недели, пропал с сайта Смольного. Раньше его фотография была размещена в разделе правительства Петербурга. Официально об отстранении Звоника от занимаемой должности до сих пор не сообщалось. 

Комитеты, которые прежде курировал Звоник, теперь контролирует вице-губернатор Владимир Омельницкий. В частности, комитет по здравоохранению, комитет по информатизации и связи, а также управление ветеринарии. Отметим, Омельницкий отвечал за эти направления еще до прихода Звоника в правительство города. 

Об увольнении Звоника издание "Фонтанка" сообщило 29 августа. По данным журналистов, о вакантной должности вице-губернатора по здравоохранению было объявлено публично. Несмотря на это, пресс-служба городской администрации о кадровых решениях не сообщала. 

Звоник проработал на посту вице-губернатора меньше года. Он приступил к обязанностям в феврале 2025 года. До этого он возглавлял ТФОМС. Летом Звоник ушел в отпуск, из которого, судя по всему, так и не вернулся. 

Подробнее о карьере Звоника — читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


