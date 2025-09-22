Из администрации Центрального района уволен врио главы Максим Романцов

В администрации Центрального района Петербурга сменился временно исполняющий обязанности главы района. Вместо Максима Романцова этот пост занял заместитель главы Александр Векслер. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе района 22 сентября, Романцов больше не работает в администрации.

Романцов занимал должность врио главы района чуть больше трех месяцев — губернатор назначил его на этот пост 2 июня. До назначения Романцов трудился в Государственной жилищной инспекции. В прошлом чиновник дважды избирался в муниципальный совет МО "Юнтолово" от "Единой России".

Векслер приступил к обязанностям в новом статусе с 22 сентября, уточнили в пресс-службе. Ранее он курировал работу отдела социальной защиты населения, отдела здравоохранения, отдела закупок, а также сектора по обслуживанию зданий. Отметим, ранее Векслер уже был врио главы района.

Формально главой Центрального района числится Елена Федорова, которая находится в декретном отпуске. В начале июля стало известно, что она сменила фамилию и стала Еленой Разумишкиной, однофамилицей вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина.

Константин Леньков / Фото: Смольный