ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 марта 2026, 14:26

Дмитрий Ваньчков назначен главой Петроградского района

фото ЗакС политика Дмитрий Ваньчков назначен главой Петроградского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил первого заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова на пост главы Петроградского района, сообщили в Смольном. Ваньчков приступит к обязанностям на новой должности с 16 марта. 

Последние годы Ваньчков работал в транспортном блоке. С 2020 по 2021 год он трудился в Городском центре управления парковками. Занимал пост исполняющего обязанности директора. С апреля 2021 года начал работать на позиции заместителя председателя комитета по транспорту. Уже в декабре он был временно исполняющим обязанности председателя комитета из-за ухода прежнего руководителя Валентина Енокаева на другую работу. 

Сейчас Петроградским районом руководит Александр Петухов. Он стал исполняющим обязанности главы района после ухода Владимира Омельницкого на повышение в правительство Петербурга.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Ваньчков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Ваньчков Дмитрий Юрьевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама