Дмитрий Ваньчков назначен главой Петроградского района

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил первого заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова на пост главы Петроградского района, сообщили в Смольном. Ваньчков приступит к обязанностям на новой должности с 16 марта.

Последние годы Ваньчков работал в транспортном блоке. С 2020 по 2021 год он трудился в Городском центре управления парковками. Занимал пост исполняющего обязанности директора. С апреля 2021 года начал работать на позиции заместителя председателя комитета по транспорту. Уже в декабре он был временно исполняющим обязанности председателя комитета из-за ухода прежнего руководителя Валентина Енокаева на другую работу.

Сейчас Петроградским районом руководит Александр Петухов. Он стал исполняющим обязанности главы района после ухода Владимира Омельницкого на повышение в правительство Петербурга.

Константин Леньков / Фото: Дмитрий Ваньчков