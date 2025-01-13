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Новости 12:35

Исполнять обязанности главы Петроградского района будет Александр Петухов

фото ЗакС политика Исполнять обязанности главы Петроградского района будет Александр Петухов

С 14 января исполняющим обязанности главы администрации Петроградского района станет заместитель руководителя района Александр Петухов, сообщили ЗАКС.Ру в районной администрации 13 января. До сегодняшнего дня главой района формально по-прежнему остается Владимир Омельницкий, который в конце прошлой неделе был назначен на должность вице-губернатора. 

В администрации Петухов на должности замглавы курирует работу жилищного отдела, отдела районного хозяйства, отдела благоустройства и дорожного хозяйства, а также отдела строительства и землепользования. Еще в его зону ответственности входит ГКУ "Жилищное агентство Петроградского района".

Петухов работает в органах исполнительной власти примерно с 2011 года. До прихода в администрацию Петроградского района он трудился на разных должностях в администрации Центрального района и жилищном комитете. Отметим, в руководстве администрации сейчас числится пять заместителей. Должность первого замглава занимает Евгений Кукушкин. 

Напомним, Владимир Омельницкий, который возглавлял районную администрацию с 2021 года, в Смольном будет курировать работу комитета имущественных отношений, КГИОП и управления по развитию садоводства. Подробнее о назначении Омельницкого - читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото Администрация Петроградского района


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