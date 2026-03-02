ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 марта 2026, 17:00

Из правления петербургского ТФОМС хотят убрать упоминание Звоника

Смольный планирует убрать упоминание бывшего вице-губернатора Константина Звоника, проработавшего в правительстве около полугода, из состава правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Петербурга (ТФОМС). Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, обратил внимание ЗАКС.Ру. Также из состава правления собираются исключить бывшего врио председателя комздрава Юрия Шишкина.

Новыми членами правления, согласно проекту постановления, станут вице-губернатор Владимир Омельницкий, временно курирующий работу комитета по здравоохранению, а также председатель комитета Андрей Сарана.

Карьера Звоника в составе правительства Петербурга продолжалась с февраля по август 2025 года, после чего его портрет бесследно исчез с сайта Смольного, его обязанности перешли Омельницкому. Официально об отставке Звоника Смольный не сообщал. С ноября 2025 года Звоник возглавляет медицинский центр Елены Малышевой. По данным ЕГРЮЛ, примерно в это же время он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. 

