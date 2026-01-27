Бывший вице-губернатор Петербурга Звоник возглавил клинику Елены Малышевой

Безвестно покинувший Смольный бывший вице-губернатор Петербурга Константин Звоник работает генеральным директором в медицинском центре телеведущей Елены Малышевой. Данные о назначении Звоника на руководящий пост в ООО "Медицинский центр Елены Малышевой" появились в ЕГРЮЛ еще 10 ноября 2025 года, однако на карьерный путь бывшего чиновника петербургские СМИ обратили внимание только сейчас.

Примерно в то же время, осенью 2025 года Звоник зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основными видами деятельности экс-чиновник указал разработку компьютерного программного обеспечения, консультативную деятельность в сфере компьютерных технологий, а также деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с этим деятельность. Отметим, именно эти сферы деятельности приносят основной доход. Среди прочего, предприниматель указал также в качестве деятельности предоставление займов и прочих видов кредита.

Звоник проработал в правительстве Петербурга меньше года. Его назначили на пост вице-губернатора в феврале 2025 года. Он должен был курировать вопросы здравоохранения. Покинул Смольный он уже в августе. Городская администрация о кадровых перестановках не сообщала, лишь удалила его портрет с сайта Смольного. До прихода в правительство Петербурга Звоник возглавлял ТФОМС. В прошлом он также занимался ресторанным бизнесом. Подробнее о Звонике – читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру