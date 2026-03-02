Татьяна Пигольц покинула комитет финансов Петербурга

Комитет финансов лишился одного из самых опытных сотрудников. После 40 лет службы в финансовом блоке Петербурга должность первого заместителя председателя комитета покинула Татьяна Пигольц. Она больше не числится среди сотрудников ведомства, следует из данных на сайте Смольного. В пресс-службе комитета сообщили, что последним рабочим днем Пигольц было 27 января.

Пигольц занимала должность первого заместителя председателя комитета финансов еще в 2016 году, хотя работать в профильных органах городской администрации начала еще в 1980 году. Ее деятельность неоднократно отмечали на федеральном уровне. Так, в 2001 году она получила нагрудный знак "Отличник финансовой работы" – знак отличия Министерства финансов. В 2003 году указом президента Владимира Путина она получила звание "Заслуженный экономист Российской Федерации". В 2010 году президент Дмитрий Медведев наградил ее медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Отметим, в конце января Законодательное собрание Петербурга объявило благодарность Пигольц за заслуги в реализации государственной бюджетно-финансовой политики, высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Константин Леньков / Фото: Смольный