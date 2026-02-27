ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 27 февраля 2026, 11:37

Михаила Сергеева утвердили на посту председателя ККИ

фото ЗакС политика Михаила Сергеева утвердили на посту председателя ККИ

С 27 февраля Михаил Сергеев назначен председателем комитета по контролю за имуществом Петербурга. До этого он руководил ведомством в статусе временно исполняющим обязанности председателя. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Сергееву 36 лет. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2016 года работает в органах исполнительной власти. Осенью 2024 года Сергеев временно исполнял обязанности председателя ККИ, будучи первым заместителем главы ведомства.  

"Желаем Михаилу Сергееву уверенной и результативной работы на новом посту. Убеждены, что в командной работе мы обеспечим эффективное выполнение всех задач, стоящих перед ККИ, и дальнейшее развитие системной деятельности", - прокомментировали назначение в пресс-службе комитета.

В полномочия ККИ входит контроль за использованием городского имущества, инвентаризация земель, а также пресечение самовольного строительства на территории Петербурга. Комитет, в том числе, занимается демонтажом нелегальных построек. 

В конце января в Петербурге сменились руководители в двух смольнинских комитетах. Елена Разумишкина возглавила комитет по молодежной политике, а Денис Минкин занял пост председателя комтранса.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


