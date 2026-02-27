Михаила Сергеева утвердили на посту председателя ККИ

С 27 февраля Михаил Сергеев назначен председателем комитета по контролю за имуществом Петербурга. До этого он руководил ведомством в статусе временно исполняющим обязанности председателя. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Сергееву 36 лет. Получил образование в Санкт-Петербургском государственном университете. С 2016 года работает в органах исполнительной власти. Осенью 2024 года Сергеев временно исполнял обязанности председателя ККИ, будучи первым заместителем главы ведомства.

"Желаем Михаилу Сергееву уверенной и результативной работы на новом посту. Убеждены, что в командной работе мы обеспечим эффективное выполнение всех задач, стоящих перед ККИ, и дальнейшее развитие системной деятельности", - прокомментировали назначение в пресс-службе комитета.

В полномочия ККИ входит контроль за использованием городского имущества, инвентаризация земель, а также пресечение самовольного строительства на территории Петербурга. Комитет, в том числе, занимается демонтажом нелегальных построек.

В конце января в Петербурге сменились руководители в двух смольнинских комитетах. Елена Разумишкина возглавила комитет по молодежной политике, а Денис Минкин занял пост председателя комтранса.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру