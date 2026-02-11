Михаил Овчинников стал главой Дирекции транспортного строительства

Директором ГКУ "Дирекция транспортного строительства" назначен Михаил Овчинников, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке, он стал полноправным главой учреждения с 10 февраля.

С ноября 2024 года Овчинников руководил Дирекцией транспортного строительства в статусе исполняющего обязанности главы. Свой пост он получил после того, как его предшественник Евгений Варов перешел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который позже и возглавил.

До 2022 года Овчинников возглавлял ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Кола").

"Дирекция транспортного строительства" работает с 1997 года. Учреждение выступает заказчиком-застройщиком и генеральным подрядчиком в сфере транспортного строительства. За время деятельности дирекция разместила 3249 закупок на общую сумму 1,2 трлн рублей.

