11 февраля 2026, 17:26

Михаил Овчинников стал главой Дирекции транспортного строительства

Михаил Овчинников стал главой Дирекции транспортного строительства

Директором ГКУ "Дирекция транспортного строительства" назначен Михаил Овчинников, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке, он стал полноправным главой учреждения с 10 февраля.

С ноября 2024 года Овчинников руководил Дирекцией транспортного строительства в статусе исполняющего обязанности главы. Свой пост он получил после того, как его предшественник Евгений Варов перешел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, который позже и возглавил.

До 2022 года Овчинников возглавлял ФКУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Кола").

"Дирекция транспортного строительства" работает с 1997 года. Учреждение выступает заказчиком-застройщиком и генеральным подрядчиком в сфере транспортного строительства. За время деятельности дирекция разместила 3249 закупок на общую сумму 1,2 трлн рублей.

Екатерина Гусева


