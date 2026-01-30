Главой комтранса Петербурга назначен Денис Минкин

Новым руководителем комитета по транспорту Петербурга стал Денис Минкин, до этого времени занимавший пост директора "Горэлектротранса". Он приступит к работе 2 февраля. Губернатор Александр Беглов принял кадровое решение 30 января. О том, что Минкин может возглавить транспортный комитет, сообщали источники "Коммерсантъ" неделей ранее.

На вопрос журналистов "Ъ" о возможной смене места работы Минкин пошутил, что в скором времени займет пост главного редактора "Коммерсантъ Северо-Запад".

Минкин работал в ГУП "Горэлектротранс" с весны 2020 года. До этого он строил карьеру в НИЦ "Курчатовский институт". В прошлом Минкин занимал руководящие должности в оборонных концернах. Также занимается научной и преподавательской деятельностью.

Позиция главы комтранса стала вакантной после ухода прежнего руководителя Валентина Енокаева в коммерческие структуры. До этого обязанности главы комитета исполнял первый заместитель Дмитрий Ваньчков. Отметим, среди претендентов на пост главы комтранса, по источникам журналистов, также рассматривался заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев.

Константин Леньков / Фото: Горэлектротранс