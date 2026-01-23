ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 23 января 2026, 8:48

Ъ: Директор Горэлектротранса Минкин может занять пост главы комтранса

В качестве претендента на пост председателя комитета по транспорту Петербурга рассматривается директор "Горэлектротранса" Денис Минкин, сообщает "Коммерсантъ Северо-Запад" 23 января со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. Сам Минкин в разговоре с журналистами не стал общаться на тему его возможных карьерных перспектив. Также собеседник "Ъ" в Смольном сообщил, что среди претендентов на этот пост есть заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев. 

Минкин возглавляет ГУП "Горэлектротранс" с весны 2020 года . До этого он работал в НИЦ "Курчатовский институт" на разных должностях. Так, до осени 2015 года он являлся директором департамента спецпроектов центра, а с 2017 по 2018 год возглавлял НИЦ.

Прежний руководитель комтранса Валентин Енокаев покинул свой пост в конце декабря 2025 года из-за перехода на другую работу. Исполняющим обязанности председателя комтранса назначен первый замглавы комитета Дмитрий Ваньчков. 

Константин Леньков / Фото: Смольный


