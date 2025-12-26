Ваньчков назначен врио главы комтранса

Первый заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков с 27 декабря назначен временно исполняющим обязанности главы ведомства, сообщили в пятницу в комтрансе. Прежний руководитель Валентин Енокаев покинул свой пост.

"С 27 декабря 2025 года временно исполняющим обязанности председателя Комитета по транспорту назначен первый заместитель председателя Дмитрий Ваньчков", — говорится в сообщении комитета.

Енокаев освобожден от своей должности. Накануне губернатор Александр Беглов вручил ему благодарность за эффективную государственную гражданскую службу.

О планах Енокаева уйти из комтранса СМИ писали ранее. Накануне вице-губернатор Кирилл Поляков подтвердил эту информацию ЗАКС.Ру. Сам Енокаев от беседы с корреспондентом воздержался. В качестве возможных направлений его дальнейшей деятельности называли работу в бизнес-структурах, в том числе в "Яндексе".

На посту первого зампреда Ваньчков находится менее трех недель. О его повышении с поста зампреда комтранса стало известно 8 декабря. Непосредственно в комитете он работает с 2021 года, до этого он занимал руководящие должности в городском Центре управления парковками.

