Врио председателя комитета по госзаказу назначена Наталия Литвинова

В комитете по госзаказу сменилось руководство. Исполнять обязанности председателя комитета будет Наталия Литвинова, бывший первый заместитель председателя, указали на сайте комитета 18 февраля.

Накануне бывшего председателя ведомства Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Следствие считает, что чиновник выступал организатором преступной схемы, связанной с предоставлением преимуществ коммерсантам при проведении конкурсов по госзаказу.

"[Толстых] задержан в аэропорту Пулково при попытке вылететь из Санкт-Петербурга", — сообщили накануне в ведомстве.

Ранее в феврале задержали главу отдела осуществления централизованных закупок комитета Егора Леонова. Госслужащий обвинен в превышении должностных полномочий при определении победителей конкурсов в рамках госзакупок.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по государственному заказу