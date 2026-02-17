В Пулково задержан глава комитета по госзаказу Толстых

Председатель петербургского комитета по государственному заказу Денис Толстых задержан в аэропорту Пулково в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили 17 февраля в Следственном комитете. Следствие считает чиновника организатором преступной схемы с предоставлением незаконных преференций коммерсантам при проведении конкурсов по госзаказу.

В СК полагают, что саму схему группа сотрудников комитета разработала в 2024 году. Предпринимателям якобы предоставляли незаконные преимущества при проведении конкурсов, обеспечивая им победу и заключение контрактов на поставку товаров и услуг в нарушение законных требований.

"[Толстых] задержан в аэропорту "Пулково" при попытке вылететь из Санкт-Петербурга", — сообщили в ведомстве.

Ранее в рамках расследуемого дела был задержан глава отдела осуществления централизованных закупок комитета Егор Леонов. Октябрьский районный суд отправил его под стражу до начала апреля. Леонову вменяют обеспечение победы ООО "Вектор" и отклонение заявки ООО "БалтСтройИнвест" в конкурсе на капремонт поликлиники № 88.

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по государственному заказу