Анастасия Радзинская стала замглавы комитета по молодежной политике

В комитете по молодежной политике Петербурга изменился руководящий состав. Должность заместителя председателя ведомства Елены Разумишкиной заняла Анастасия Радзинская. Ее портрет появился на сайте Смольного. Ранее она работала заместителем главы администрации Центрального района Петербурга, который возглавляла нынешняя глава комитета Елена Разумишкина.

Радзинская работала заместителем главы администрации Центрального района около трех лет. На сайтах и в соцсетях она упоминалась в период с октября 2022 года по март 2025.На посту замглавы администрации Радзинская контролировала деятельность отделов социальной защиты населения, образования, культуры, закупок, бюджетного планирования и финансирования.

Переход Радзинской в комитет по молодежной политике произошел через месяц после назначения ее прежнего руководителя Елены Разумишкиной на пост председателя комитета.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный