Зампредом комтранса назначена Ольга Пискунова

Новым заместителем председателя комитета по транспорту с 22 апреля назначена Ольга Пискунова, сообщили в ведомстве. Она заняла должность зампреда — начальника Управления административной практики комитета.

Управлением административной практики Пискунова руководит с 2021 года. До этого в течение 10 лет она работала в комитете по вопросам законности.

"Неоднократно проходила повышение квалификации", — отметили в комтрансе о новом зампреде.

Кадровые перестановки в комтрансе продолжаются не первый месяц. В начале декабря 2025 года пост первого зампреда занял Дмитрий Ваньчков, который до этого был заместителем главы. На его прежний пост пришел экс-директор ГКУ "Организатор перевозок" Денис Усанов. В конце 2025 года с занимаемой должности ушел возглавлявший комитет Валентин Енокаев. Спустя месяц главой комтранса стал бывший директор "Горэлектротранса" Денис Минкин.

Ваньчков, бывший врио главы комитета до назначения Минкина, в марте перешел на должность главы Петроградского района. Наконец, в начале апреля первым зампредом комтранса назначили Алексея Гончарова.

