Алексей Гончаров стал первым зампредом комтранса

На должность первого заместителя главы комитета по транспорту с 7 апреля назначен Алексей Гончаров, сообщила пресс-служба ведомства в социальных сетях. Перед этим чиновник четыре года проработал в комтрансе на посту заместителя председателя.

"С 7 апреля 2026 года Алексей Гончаров назначен на должность первого заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга", — рассказали в комтрансе.

В комитете Гончаров трудился с середины апреля 2021 года. До этого он был зампредом комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Эту должность он занимал с 2018 года. В комтрансе уточнили, что чиновник имеет степень кандидата экономических наук.

Пост первого замглавы комтранса освободился после перехода Дмитрия Ваньчкова на должность главы Петроградского района. О его назначении Смольный сообщил 12 марта. До этого, с конца 2025 года по конец января, Ваньчков возглавлял комтранс в статусе временно исполняющего обязанности председателя. Это продолжалось до тех пор, пока главой комитета не был назначен Денис Минкин, прежде руководивший "Горэлектротрансом".

Андрей Казарлыга / Фото: Комитет по транспорту