Замглавы администрации Колпинского района назначена Екатерина Арсанова

На должность заместителя главы администрации Колпинского района назначили Екатерину Арсанову, обратил 7 июля внимание канал "Вечерний Питер". Имя чиновницы появилось на странице районной администрации на сайте Смольного.

Новая замглавы станет курировать отделы здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. До этого Арсанова работала в администрации Колпинского района начальником отдела закупок.

Это не первые кадровые изменения в администрации Колпинского района за последнее время. В феврале 2026 года пост заместителя главы покинул Юрий Смирнов, курировавший вопросы ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства, а в начале июня должность замглавы оставила Светлана Нилова. Осенью 2025 года из администрации ушел замглавы Владимир Девяткин. Незадолго до этого должности лишилась глава района Юлия Логвиненко после возбуждения в отношении нее уголовного дела о получении взятки. Ее место занял Николай Гордей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру