Экс-глава Московского района Ушаков стал спецпредставителем губернатора

Бывший глава администрации Московского района Владимир Ушаков сейчас занимает пост специального представителя губернатора Петербурга, следует из публикации, размещенной 12 июня депутатом Законодательного собрания Алексеем Макаровым. Накануне Ушаков, будучи в новой должности, вместе с парламентарием вручил паспорта школьникам в администрации Московского района. Фотографиями с мероприятия Макаров поделился в своих социальных сетях. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что Ушаков останется работать в "команде" Смольного, однако не стал уточнять, в каком статусе.

"Специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Владимир Ушаков и депутат Законодательного Собрания Алексей Макаров поздравили юных жителей Московского района с получением первого паспорта", — написал Макаров.

Пост главы администрации Московского района Ушаков покинул в середине апреля 2026 года. В тот день ему исполнилось 70 лет. Исполнять обязанности главы районной администрации назначили Александру Захарову, которая на тот момент работала первым заместителем. После Беглов наградил Ушакова почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Он отметил его многолетний опыт и профессионализм, а также добавил, что бывший чиновник продолжит работать в городском правительстве.

Ушаков трудился в администрации Московского района с 2000 года. В период с 2003 по 2014 год он находился на должности первого заместителя. В октябре 2014 года губернатор Георгий Полтавченко назначил чиновника на пост главы администрации Московского района.

Екатерина Гусева / Фото: Алексей Макаров