Беглов наградил Ушакова почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 апреля наградил бывшего главу администрации Московского района Владимира Ушакова почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом", сообщили в пресс-службе Смольного. Беглов поздравил его с 70-летием, назвал "настоящим бойцом" и отметил его профессионализм, многолетний опыт и стаж работы на посту главы района. Церемония награждения состоится 22 апреля в актовом зале Смольного.

"Настоящий боец, трудился профессионально, ответственно. При его личном активном участии решались вопросы строительства новых школ, детских садов и медицинских учреждений <...> Расширялась и совершенствовалась улично-дорожная сеть, улучшалась транспортная доступность, строилось метро", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Беглов добавил, что бывший чиновник продолжит работать в "команде" Петербурга, но не уточнил, в каком статусе. Ушаков трудился в районной администрации с 2000 года. Возглавил ее в октябре 2014 года. О своей отставке бывший глава Московского района сообщил в своих социальных сетях вечером в пятницу. В этот день ему исполнилось 70 лет.

Исполняющим обязанности главы районной администрации назначена Александра Захарова, до этого занимавшая пост первого заместителя. В администрации она работает с 2012 года.

